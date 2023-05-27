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ММА

Сегодня, 12:00

Промоутер Хрюнов рассказал, когда и с кем Иван Емельяненко проведет следующий поединок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Иван Емельяненко планирует вновь выйти на поединок в августе, а его соперником может стать британец Оли Томпсон.

«Он займет достойное место в MMA. Следующий бой запланирован в августе. Предварительным соперником станет Оли Томпсон. Пока планируем вновь, чтобы Саша и Иван подрались в одном карде», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Москве 26 мая, Иван Емельяненко дебютировал в ММА и выиграл единогласным решением судей у Алексея Леденева.

Оли Томпсон, в свою очередь, тоже выступил на этом турнире и выиграл нокаутом в первом раунде у экс-бойца UFC Алексея Олейника.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5117091-promouter-hryunov-rasskazal-kogda-i-s-kem-ivan-emelyanenko-provedyot-sleduyuschij-poedinok.html
Владимир Хрюнов
Иван Емельяненко
ММА
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