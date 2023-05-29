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Сегодня, 11:30

Хрюнов хочет организовать реванш Емельяненко и Кокляева

Давид Хачатрян
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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующий поединок Александр Емельяненко может провести против Михаила Кокляева.

«Честно скажу, мечта Владимира Владимировича [Тюлина] — бой Емельяненко-Кокляев. Не позднее конца года. С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», — приводит слова Хрюнова «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Бой состоялся 29 ноября 2019-го в Москве на «ВТБ Арене».

Александр Емельяненко
Владимир Хрюнов
Михаил Кокляев
ММА
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