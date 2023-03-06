Промоутер заявил, что бой Бивола и Бетербиева может состояться в конце года

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о желании организовать поединок между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Очень сложно организовать бой между Биволом и Бетербиевым. Команда Артура говорит, что поединок возможен только на ESPN. Команда Бивола готова на другие условия с разделом территорий между каналами. Вполне возможно, что бой состоится в конце года. Говорили про июнь, но это крайне маловероятно. Дмитрию, скорее всего, предстоит бой с Саулем Альваресом в сентябре», — приводит слова Титова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).