Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:51

Промоутер заявил, что бой Бивола и Бетербиева может состояться в конце года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о желании организовать поединок между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Очень сложно организовать бой между Биволом и Бетербиевым. Команда Артура говорит, что поединок возможен только на ESPN. Команда Бивола готова на другие условия с разделом территорий между каналами. Вполне возможно, что бой состоится в конце года. Говорили про июнь, но это крайне маловероятно. Дмитрию, скорее всего, предстоит бой с Саулем Альваресом в сентябре», — приводит слова Титова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/promouter-boi-bivola-i-beterbieva-mozhet-sostoyatsya-v-konce-goda-iyun-maloveroyaten-233248/
Артур Бетербиев
Герман Титов
Дмитрий Бивол
UFC
ММА
0
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чейл Соннен: «Джон Джонс показал одно из худших выступлений в карьере»

Матеуш Гамрот дал прогноз на бой Физиева и Гэтжи