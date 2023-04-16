Пять бойцов получили денежные бонусы по итогам UFC on ESPN 44

Денежные бонусы в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получили Билл Алджио (17-7) и Ти Джей Браун (17-10), которые выступали в предварительных боях. Победу в противостоянии одержал Алджио сабмишном во втором раунде.

Бонусы за «Выступление вечера» удостоились Эдсон Барбоза (23-11), нокаутировавший в первом раунде Билли Куарантилло (17-3), Брэндон Ройвэл (15-6), который победил Матеуса Николау (19-3) техническим нокаутом в первом раунде, а также Джиллиан Робертсон (12-7), победившая Пьеру Родригес (9-1) армбаром во втором раунде.

UFC on ESPN 44 состоялся 15 апреля в Канзас-Сити, США.