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Сегодня, 20:33

Пятикратный олимпийский чемпион Лопес может провести бой по ММА в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион по борьбе Михаин Лопес может провести бой по правилам ММА в России, сообщили в организации National Fighting League (NFL).

«Мы предложим Лопесу бой по ММА. Для него есть потенциальный соперник — турецкий борец, призер Олимпийских игр Рыза Каяалп. Будем обсуждать этот бой на 2025 год», — приводит ТАСС слова представителя NFL.

Ранее стало известно, что Лопес не сможет прибыть в Россию из-за опоздания на рейс. Спортсмен должен был стать гостем на турнире лиги и провести мастер-классы в Ингушетии.

Источник: ТАСС
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