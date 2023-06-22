Раджабов рассказал, что во время его выступлений в PFL не было строгого допинг-контроля

Таджикский боец легкого веса Лоик Раджабов высказался о ситуации с допинг-контролем в американских лигах.

«Когда я в первый раз попал в PFL, чувствовал, что какой-то контроль есть, а потом такого уже не было, хотя я за то, чтобы был контроль и чтобы спортсмены не употребляли допинг. Но в PFL его не было. Когда ты дерешься и устал, сам не понимаешь, что происходит, хотя у меня функциональная подготовка всегда была не хуже. Я взрывной боец, взрываюсь и работаю так, что уходит много сил, но когда я дерусь в залах, мои спарринг-партнеры устают больше меня, а в боях бывало такое, что бойцы нормально дышали. Не знаю, связано это с их подготовкой или чем-то другим. Я думаю, что лучше для организации, когда есть допинг-контроль», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

С сезона 2023 PFL начала сотрудничать с USADA по примеру UFC. В ходе пяти турниров регулярного чемпионата девять бойцов сдали положительные допинг-тесты и были дисквалифицированы. В их числе россиянин Ризван Куниев.