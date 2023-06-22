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Сегодня, 15:36

Раджабов: «С Махачевым справиться чуть сложнее, чем с любым другим соперником»

Алина Савинова
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Боец UFC из Таджикистана Лоик Раджабов поделился мнением о противостоянии россиян Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Один раз они подрались. Арман показал нормальный бой, хотя у него было не так много времени на подготовку. Не могу ничего сказать насчет реванша, потому что не тренировался ни с одним из них. Когда тренируешься с бойцом, то чувствуешь, насколько он силен и опасен. В этом дивизионе UFC очень сильные бойцы и высокая конкуренция. Если ошибешься, они могут удивить тебя. От любого можно ожидать опасности. Так как у Ислама все хорошо и в стойке, и в борьбе, считаю, что справиться с ним чуть сложнее, чем с любым другим соперником», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/radzhabov-s-makhachevym-spravitsya-slozhnee-chem-s-lyubym-drugim-sopernikom-260675/
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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