Раджабов: «С Махачевым справиться чуть сложнее, чем с любым другим соперником»

Боец UFC из Таджикистана Лоик Раджабов поделился мнением о противостоянии россиян Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Один раз они подрались. Арман показал нормальный бой, хотя у него было не так много времени на подготовку. Не могу ничего сказать насчет реванша, потому что не тренировался ни с одним из них. Когда тренируешься с бойцом, то чувствуешь, насколько он силен и опасен. В этом дивизионе UFC очень сильные бойцы и высокая конкуренция. Если ошибешься, они могут удивить тебя. От любого можно ожидать опасности. Так как у Ислама все хорошо и в стойке, и в борьбе, считаю, что справиться с ним чуть сложнее, чем с любым другим соперником», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.