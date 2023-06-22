Раджабов заявил, что на его первом бое в UFC отразилась длительная весогонка

Таджикский боец UFC Лоик Раджабов прокомментировал выступление в дебютном поединке в американском промоушене с Эстебаном Рибовичем.

«У меня была очень длительная весогонка перед первым боем. Я долго держал бой на низшем уровне, потому что готовился к выступлению в The Ultimate Fighter, но там у меня не получилось выступить. При этом мне сказали, чтобы я продолжал держать низкий вес, на случай, если мне предложат в ближайшее время выйти на коротком уведомлении, поэтому я продолжал держать вес. При этом восстановление у меня было не очень хорошее, из-за чего я не смог хорошо подготовиться к бою. Это отразилось на моем выступлении», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

Раджабов дебютировал в UFC 4 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. В этом поединке он единогласным решением судей победил аргентинца Эстебана Рибовича.