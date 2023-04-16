Рафаэль дос Аньос перечислил два боя, ради которых он вернется в легкий вес

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос (32-14) заявил, что он продолжит карьеру в полусреднем весе, но готов вернуться в легкий ради боя за титул или поединка с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Хочу пояснить. Есть два боя, ради которых я вернусь в легкий вес. Первый — бой за титул (с Исламом), второй — бой с Конором. В противном случае даже не тратьте мое и свое время, вызывая меня на бой», — написал бразилец в Twitter.

Бразилец победил Брайана Барберену (18-10) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо, США.