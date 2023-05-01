Рафаэль дос Аньос подерется с Висенте Люке 15 июля на UFC Fight Night

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос (32-14) проведет следующий бой в полусреднем весе против соотечественника Висенте Люке (21-9) 15 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает MMAFighting.

Бразилец в прошлом бою победил Брайана Барберену (18-10) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го в турнире UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Люке идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Джеффу Нилу (15-5) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа 2022-го на UFC on ESPN в Лас-Вегасе, США.