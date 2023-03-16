Рафаэль Физиев рассказал о своей жизни в академии МВД

Легковес UFC Рафаэль Физиев (12-1) заявил, что раньше учился в академии МВД, однако не стал связывать свою судьбу с правоохранительными органами.

«Когда я учился в МВД, я выступал, тренировался и смотрел UFC, — сказал Физиев BT Sport. — Когда я закончил обучение, у меня были кое-какие проблемы в милиции. Знаете, милиция в Кыргызстане — это не правосудие. Ты не знаешь, как сложится твоя карьера. Пара моих друзей, с которыми я был очень близок в академии, [сейчас] сидят в тюрьме, потому что в стране [немного] другие законы, не такие, как здесь. Поэтому я принял решение поехать в Таиланд. Если бы в течение пяти лет меня не подписали в UFC, я бы вернулся работать в органы».

Бой Джастина Гэтжи (23-4) и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.