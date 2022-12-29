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Сегодня, 13:40

Рахмонов отреагировал на слова Нила о том, что тот его легко побьет

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (16-0) посоветовал Джеффу Нилу (15-4) вспомнить свои слова после боя. В интервью MMA Junkie Нил заявил, что легко побьет Рахмонова.

«Скажи это после боя», — написал Рахмонов в Twitter.

Нил и Рахмонов подерутся 14 января 2023-го на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Рахмонов в прошлом бою победил Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Нил идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Висенте Люке (21-9) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.

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