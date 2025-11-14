Раисов обратился к Мойкано перед поединком: «Я дам тебе реванш в UFC»

Россиянин Юсуф Раисов и действующий боец UFC бразилец Ренато Мойкано проведут бой на турнире ACB JJ.

Турнирн пройдет в ночь с 14 на 15 ноября в Бразилии.

«Я дам тебе реванш в UFC», — сказал Физов Мойкано во время битвы взгядов.

Кроме того, на пресс-конференции россиянин отметил, что намерен посвятить свою победу над оппонентом дню образования Республики Бразилия.

Также на турнире выступят такие бойцы, как Марлон Мораес, Марат Гафуров, Тиаго Силва, Клаудио Рибейро и Жоилтон Люттербах.