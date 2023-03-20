Рамазан Исмаилов назвал неадекватным судейство в бою Усман — Эдвардс

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, высказался о судействе в бою Леона Эдвардса и Камару Усмана.

«Мне показалось, что Усман больше заслужил победу. Он шел первым номером, оказывал давление, наносил точные удар, были успешные тейкдауны. Со стороны Эдвардса были грубые нарушения правил, он получил минус бал. В третьем раунде, который Усман забрал чисто, с Эдвардса сняли бал, при этом один из судей поставил 10-9 в пользу Эдвардса. Судейство неадекватное. Видимо, борьбу в боях уже не оценивают. Нужно разобраться с этим и донести до бойцов. Получается, что человек на таком уровне делает для победы столько, сколько нужно, а ее отдают сопернику, который постоянно работал вторым номером», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.