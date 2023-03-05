Рамазан Исмаилов не считает американца Джона Джонса лучшим бойцом ММА в истории

Рамазан Исмаилов заявил, что не может назвать американца Джона Джонса лучшим бойцом ММА в истории.

«Я вообще не знаю такого понятия «лучший боец ММА в истории». В каждом весе есть лучший — Сен-Пьер, Хабиб, Махачев, если сделает пару защит. Кто дает оценку лучшему бойцу, по каким критериям — я не знаю. Для кого-то лучший Федор Емельяненко, который десять лет побеждал всех в Pride. Можно говорить, что в то время все было по-другому, но факт остается фактом — десять лет он не знал поражений», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Ранее Джонс победил француза Сирила Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 27 побед и одно поражение.