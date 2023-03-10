Рамазан Исмаилов: «Если Ян работал над своей борьбой, то у него есть все, чтобы победить Двалишвили»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, высказался о предстоящем поединке между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Желаю Петру победы, но будет очень сложно. Сможет ли Двалишвили повторить сценарий боя со Стерлингом? Мы видели, как Стерлинг дрался в первом бою — Петр выигрывал у него в одни ворота, но допустил ошибку. Второй поединок был близким — 3:2 по раундам. Двалишвили и Стерлинг разные бойцы по габаритам, и если Ян работал над своей борьбой, то у него есть все, чтобы победить», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Поединок пройдет на турнире UFC в ночь с 11 на 12 марта. В активе Яна 16 побед и четыре поражения. У Двалишвили 15 побед и четыре поражения.