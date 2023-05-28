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Сегодня, 16:21

Рамазан Исмаилов оценил выступление Ивана Емельяненко в дебютном бою в ММА

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о победе Ивана Емельяненко над Алексеем Леденевым.

«Конечно, можно лучше, но я не ожидал такого выступления от Ивана Емельяненко. Он неплохо взрывался. Для первого боя он подрался отлично. Но надо работать больше. Видна школа. Можно сказать, что это его. На таком уровне, с блогерами, он может драться. С профессионалами ему ничего не светит. Сейчас может подраться с Евгением Ершовым. Ему он может настучать», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 26 мая, Иван Емельяненко дебютировал в ММА и единогласным решением судей победил Леденева.

27 мая российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Емельяненко планирует вновь выйти на поединок в августе, а его соперником может стать британец Оли Томпсон.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-dlya-pervogo-boya-ivan-emelyanenko-podralsya-otlichno-254585/
Иван Емельяненко
ММА
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