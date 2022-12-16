Рамазан Исмаилов о словах Грина про Махачева и допинг: «Наш допинг — это курдюк, сыр, молоко»

Рамазан Исмаилов, тренер и брат бойца ММА Магомеда Исмаилова, отреагировал на высказывание Бобби Грина, который намекнул, что Ислам Махачев употребляет допинг.

«С одной стороны, Грин прав. Наш допинг – это домашний курдюк, мясо горное. А вообще, допинг пошел от американцев. Видимо, допинг уже у него в мозгу. Вся допинговая система пошла с Америки, мы у них учимся, не успеваем за ними. Мы пытаемся догнать, а у них все новое, новое. А наш кавказский допинг – курдюк, баранина, сыр, молоко.

Америка – допинговые короли. Если сейчас всех их олимпийских чемпионов проверить, то 90 процентов будет на допинге. Может, я ошибаюсь, но это мое мнение. Слова Грина – плод его больной фантазии. С чего он вдруг решил так сказать? Наверное, зависть, потому что все дагестанцы у титула или рядом. Грина это бесит», – приводит слова Исмаилова Sport24.

Бобби Грин дрался с Махачевым 26 февраля нынешнего года на турнире UFC Fight Night 202 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру сабмишном во втором раунде.