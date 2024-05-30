Исмаилов: «Против такого Дацика даже у Александра Емельяненко есть шансы»

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о поражении Вячеслава Дацика американцу Шону Тернеру.

«Дацик растренирован. С характером нормально, колотушки запускает. Видно, что живот вырос, что это не прежний Дацик. Против такого Вячеслава даже у Александра Емельяненко есть шансы. Теперь минимальные шансы есть. Если супруга поговорит и даст Дацику нагоняй, мы снова увидим его в форме», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Емельяненко и Дациком, прошедший в сентябре 2022 года на турнире Hardcore Boxing, завершился победой Вячеслава нокаутом на 13-й секунде первого раунда.