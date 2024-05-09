Исмаилов: «Емельяненко опять поддался своим страстям»

Известный тренер Рамазан Исмаилов выразил предположение, почему Александр Емельяненко не появляется на публике в последний месяц.

«Нужно переждать, и мы все узнаем. Если спрашивать меня, можно пофантазировать. Мое мнение: Александр опять поддался своим страстям. И его сейчас максимально прячут от камер, потому что Умар Кремлев обещал ему квартиру в Москве. Это может быть неправда, фантазия. Но он может скрываться от камер и «отдыхать». Полагаю, что я ошибаюсь», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Александр Емельяненко не выступал около года после победы над Евгением Ершовым в мае 2023 года. В официальных боях по правилам ММА он не побеждает с 2018 года. После того как был отменен бой Емельяненко с Вячеславом Дациком в апреле, Александр пропал из медиапространства.