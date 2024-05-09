Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:06

Исмаилов: «Емельяненко опять поддался своим страстям»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный тренер Рамазан Исмаилов выразил предположение, почему Александр Емельяненко не появляется на публике в последний месяц.

«Нужно переждать, и мы все узнаем. Если спрашивать меня, можно пофантазировать. Мое мнение: Александр опять поддался своим страстям. И его сейчас максимально прячут от камер, потому что Умар Кремлев обещал ему квартиру в Москве. Это может быть неправда, фантазия. Но он может скрываться от камер и «отдыхать». Полагаю, что я ошибаюсь», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Александр Емельяненко не выступал около года после победы над Евгением Ершовым в мае 2023 года. В официальных боях по правилам ММА он не побеждает с 2018 года. После того как был отменен бой Емельяненко с Вячеславом Дациком в апреле, Александр пропал из медиапространства.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Обсудить
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Скончался легендарный футболист Менотти
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Исмаилов призвал ввести санкции против руководства Hardcore