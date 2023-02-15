Рамазан Исмаилов признался, что не понимает как Махачев может быть лучшим в рейтинге P4P

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал обновленный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий UFC, где Ислам Махачев по-прежнему остался на втором месте, несмотря на победу в бою над Алексом Волкановски.

«Не понимаю рейтинг вне зависимости от весовых категорий. Махачев выиграл у бойца, который на один вес ниже его. Он лучший в своем весе и все! Как он может быть лучшим вне зависимости от веса? Есть тяжеловес Джон Джонс, есть полутяжеловес Ян Блахович. Их Ислам может победить? Если, да, значит, он лучший. Пока мне точно не объяснят критерии рейтинга, я не смогу объяснить, почему Ислам остался на втором месте. Не исключаю, что в рейтинге первостепенное значение имеет количество защит титула. Для Махачева это была только первая защита, а сколько их было у Волкановски или у Джонса?» — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее UFC опубликовал обновленный рейтинг P4P, который по-прежнему возглавляет австралиец Алекс Волкановски. Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей в рамках главного события турнира UFC 284, который проходил 12 февраля в австралийском городе Перт.