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Сегодня, 19:45

Исмаилов: «Поражение от Мирзаева даст брату Шары Буллета много плюсов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу Расула Мирзаева над Умаром Магомедовым, родным братом Шарабутдина Магомедова, в турнире «Наше Дело 83».

«Я большего ожидал от Мирзаева. Очень мало давал шансов Умару, которого увидел с новый стороны в первом раунде. Он работал очень правильно, нашел ахиллесову пяту Расула. Мирзаев на опыте забрал бой. Хотя в начале боя Магомедов по полочкам разбирал Расула. Но это поражение принесет Умару много плюсов. До Шары Буллета ему, конечно, не дотянуться. Но хороший середняк, показавший феноменальный первый раунд. У него была возможность удосрочить Мирзаева», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Мирзаев не побеждал по правилам ММА с 2018 года. В турнире «Наше Дело 83» он прервал неудачную серию, нокаутировав во втором раунде Магомедова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Расул Мирзаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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