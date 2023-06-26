Рамазан Исмаилов прокомментировал приостановление аккредитации Союза ММА России

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца Магомеда Исмаилова, прокомментировал приостановление аккредитации Союза ММА России в связи со смертью 16-летнего бойца на соревнованиях в Амурской области.

«Я считаю, что сделали все правильно. Нужно провести расследование и наказать виновных: кто допустил, что юные спортсмены выступали без шлемов, без смягчающих удар накладок на ноги. Должны прокуратура и следственные органы разобраться, а ответственные лица понести наказание. Речь же идет о жизни ребенка. Это необходимо, чтобы в дальнейшем это послужило уроком всем остальным. Жизнь детей должна быть защищена взрослыми людьми. Я думаю, что аккредитацию приостановили до конца разбирательств. Было бы неправильно, если бы дело спустили с рук, и никто не понес наказания», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

На прошедшем 4 июня соревновании 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.