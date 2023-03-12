Рамазан Исмаилов: «Петру Яну нужно ехать на подготовку в Дагестан»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова, считает, что бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну нужно изменить подход к подготовке к поединкам.

«Человек сам должен решить, ехать ли ему на подготовку в Дагестан. Судя по этому бою, защита от тейкдаунов у Яна сумасшедшая. Но он и сам должен был пробовать переводы. Если у него были победы после такой подготовки, то они должны в голове ассоциироваться с Дагестаном. Если есть чемпионские амбиции, нужно пробовать.

По ходу карьеры соперники Яна напрягали его борьбой, он дышал и сам наносил удары, но к Мерабу Петр не был готов функционально. Нужно разбирать ошибки, отдохнуть месяц-другой и начать заново. По сути, Ян проиграл один бой. Не пойму, что его все так хейтят. Дисквалификация со Стерлингом, потом близкий реванш, поединок с О'Мэлли он не проиграл. Но нужно что-то менять, работать над кардио. Я думаю, нужно ехать в Дагестан», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

В ночь на 12 марта Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 221.