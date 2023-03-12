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Рамазан Исмаилов считает, что поражение от Двалишвили не сломает Петра Яна

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова считает, что поражение от Мераба Двалишвили не сломает Петра Яна.

«У Яна еще три боя по контракту в UFC. Петр сделает работу над ошибками, он сильный боец. Определяющим фактором стало кардио — в этом плане Мераб оказался на голову выше. Двалишвили был лучше во всех аспектах, кроме борьбы. Я думаю, Петр — крепкий парень, он не сломается. Посмотрим, кто станет следующим соперником. Нужен проходной боец, чтобы вернуться и поверить в свои силы, а потом идти по нарастающей. У Яна есть шансы победить Мераба, при функциональной готовности наносить больше ударов. Петр встает после тейкдаунов — это основа. Подтянуть кардио — и он сможет выиграть у Двалишвили.
Нужно сесть с тренерами и сделать работу над ошибками. Но, может быть, Ян уже наелся. Если он не рассчитывает на титул, то будет побеждать середнячков. Если хочет идти за чемпионством, нужно менять план действий, ехать в Дагестан, возвращать тренеров, которые довели его до титула. Три оставшихся по контракту боя надо выигрывать. Думаю, бой с Мерабом будет точкой в черной полосе. Еще пять-шесть лет Петр может драться. При правильных перестановках он не затеряется в дивизионе», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Петр Ян уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC Fight Night 221, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-yan-krepkij-paren-porazhenie-ot-dvalishvili-ego-ne-slomaet/
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