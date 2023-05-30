Рамазан Исмаилов: «Шара Буллет не просто так вышел на схватку по грэпплингу, он работает над своей борьбой»

Тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о потенциальном поединке Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) против Дерека Брансона.

«Брансон сейчас на спаде, а в 39 лет возраст играет большую роль. Шара тоже не «ноль» в борьбе, он держится, встает, свалить его не так просто. Да, сабмишены от борца могут быть опасны. Многое будет зависеть от того, как Дерек себя чувствует. Если Шара проиграет — ничего страшного, следующий бой выиграет. Хотя я не думаю, что Магомедов уступит в первом же поединке. У Шары в стойке колоссальное преимущество над его соперниками. Над борцовской техникой надо работать. Но мы же видим, что он выступает по грэпплингу. Не просто так же он вышел на схватку по грэпплингу. Значит, готовится и работает над своей борьбой», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Поединок между Магомедовым и Брансоном может состояться 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.