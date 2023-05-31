Исмаилов: «Усман не сможет победить голодног» Чимаева"

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о возможном противостоянии Хамзата Чимаева и Камару Усмана на UFC 294.

«Думаю, что Усман не сможет функционально выдержать агрессивный стиль ведения боя Чимаевым. Хамзат побьет Камару. Он уже не тот боец, что раньше. Сейчас он на подсознательном уровне боится рисковать. Усман стал более аккуратен. Единицы могут вернуться в колею и показывать прежнюю форму после нокаута. Нокаут его состарил на пять лет. Раньше это был хищный зверь. Голодного Чимаева он не сможет победить. Может надеяться разве что на удар. Хамзат же все это время пашет и с кем-то дерется. У него молодой организм. Молодость и голод возьмут свое. Чимаев ментально сильнее всех своих соперников, он еще до боя их «съедает», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

29-летний Чимаев в сентябре 2022 года выступал в соглавном событии UFC 279, где удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Кевином Холландом.

36-летний Усман в марте 2023 года выходил в октагон против британца Леона Эдвардса в главном событии UFC 286.