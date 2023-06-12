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Сегодня, 15:21

Рамазан Исмаилов высказался против женских боев: «Место женщины на кухне»

Давид Хачатрян
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Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), заявил, что женщины не должны драться по правилам смешанных единоборств.

«Почему после ухода Аманды Нуньес не будет яркой звезды? Валентина Шевченко — яркая звезда, — сказал Исмаилов в интервью Metaratings. — Аманда Нуньес — олицетворение мужчины в женском образе. Это как мужик прическу сделал и стал похож на женщину. У нее, видимо, гормоны мужские, что она так выглядит. Я думаю, правильно сделала, что ушла, потому что это нечестно по отношению к другим женщинам. У нее и строение тела, и говор... Может, их на допинг выборочно проверяют. Я не знаю, с чем это связано. Я женскими ММА особо не интересуюсь. Иногда смотрю бои Валентины Шевченко, а так я женские ММА не поддерживаю. Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов. Соревнования такие должны быть, а не друг друга бить».

Нуньес победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43) и завершила карьеру. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада).

Источник: METAMMA
Магомед Исмаилов
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