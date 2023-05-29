Тренер Исмаилов: «Гусейнов готовится к боям в стиле Фергюсона»

Известный тренер Рамазан Исмаилов рассказал, чем вызваны неудачные поединки российского бойца Артура Гусейнова.

«Артур Гусейнов готовится к боям в стиле Тони Фергюсона. Он вообще не готовится к боям нормально. Только бегает, не проводит спарринги. Если Гусейнов проведет полноценный лагерь, это будет боец совсем другого уровня. Он не готовится полноценно, готовится со штангами, «грушами», «лапами». Не видел, чтобы он пошел в зал и в парах по заданию стоял. Он выходит на старой базе. За счет этого он бои вытягивает», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

В своем последнем поединке Гусейнов уступил сабмишеном в четвертом раунде Олжасу Абзалиеву. В активе россиянина 25 побед, 13 поражений и 1 ничья.