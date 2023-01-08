Рамазан Рабаданов: «Хабиб перешел на другой уровень»

Популярный Махачкалинский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал «СЭ» уход экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из MMA.

«Почему решил уйти из MMA? Это уровень нравственного роста, — отметил Рабаданов «СЭ». — При общении с разными политиками, бизнесменами различного уровня, он сравнил себя с ними и понял, что он может повысить уровень своего бизнеса, своего общения или применения своего потенциала в другой области. Любой человек, когда идет по этому пути: большого числа общения, возможностей, переговоров, он переходит на другой уровень.

Я тогда [после ухода Хабиба из UFC] сказал, что он сейчас займется бизнесом в этом виде спорта. Тогда еще сказал. Зная его отца, какой был характер, частично ему [Хабибу] передалось от Манапа ведение бизнеса, кругозор в каждой области, куда он вникал и осваивал. Его отец тоже такой был. Он освоил это и тогда [я] предсказал: «Он сейчас займется бизнесом в этом виде [спорта]». А теперь, когда он занялся бизнесом в этом виде, он почувствовал потенциал, возможность организации. Я предполагал, что еще года два он будет в этом виде спорта создавать параллельную лигу и конкуренцию, чтобы и развить себя, и развить UFC. Но, как я понял, он быстро вырвался из этой среды и перешел на другой уровень".

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.