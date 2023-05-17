Раскрыты детали контракта Нганну с PFL

17 мая, 10:03
Многочисленные источники, осведомленные о переговорах и соглашении, сообщили, что сделка экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) с PFL не только сделает его одним из самых высокооплачиваемых бойцов, но и предоставит ему почти неслыханный уровень свободы и выгодные условия.
По данным издания Bloody Elbow, наиболее примечательные особенности сделки Нганну с PFL следующие:
— контракт рассчитан на 2-3 боя;
— Нганну гарантирован семизначный гонорар за каждый бой;
— Нганну предоставляется бонус или зарплата за работу в качестве посла бренда PFL;
— Нганну имеет право иметь собственных спонсоров в клетке;
— Нганну может выступать в боксе;
— нет никаких пунктов в контракте, согласно которым чемпион должен автоматически продлить контракт с лигой;
— высокая зарплата для соперника Нганну (возможно, 1 миллион долларов).
Многие эксперты оценили эту сделку как невероятную для Нганну, сравнив ее с контрактами топовых боксеров.
Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.