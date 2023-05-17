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ММА

17 мая, 10:03

Раскрыты детали контракта Нганну с PFL

Давид Хачатрян
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Многочисленные источники, осведомленные о переговорах и соглашении, сообщили, что сделка экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) с PFL не только сделает его одним из самых высокооплачиваемых бойцов, но и предоставит ему почти неслыханный уровень свободы и выгодные условия.

По данным издания Bloody Elbow, наиболее примечательные особенности сделки Нганну с PFL следующие:

— контракт рассчитан на 2-3 боя;

— Нганну гарантирован семизначный гонорар за каждый бой;

— Нганну предоставляется бонус или зарплата за работу в качестве посла бренда PFL;

— Нганну имеет право иметь собственных спонсоров в клетке;

— Нганну может выступать в боксе;

— нет никаких пунктов в контракте, согласно которым чемпион должен автоматически продлить контракт с лигой;

— высокая зарплата для соперника Нганну (возможно, 1 миллион долларов).

Многие эксперты оценили эту сделку как невероятную для Нганну, сравнив ее с контрактами топовых боксеров.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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