Раскрыты гонорары бойцов Bellator 286

Сегодня, 11:15
Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала отчет о заработной плате бойцов, выступавших на Bellator 286. Тем не менее в отчете не указаны спонсорские доходы бойцов, поэтому бойцы должны получить еще больше денег.
Самым высокооплачиваемым бойцом турнира стал действующий чемпион в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5).
Патрисио Фрейре заработал $ 150 000 + $ 150 000 бонусом за победу, а его соперник Адам Борич — $ 100 000.
Эй Джей Макки заработал $ 100 000 + $ 100 000 бонусом, а его соперник Спайк Карлайл — $ 50 000.
Джереми Кеннеди заработал $ 110 000, а его соперник Аарон Пико — $ 100 000.
Хуан Арчулета заработал $ 100 000, а его соперник Энрике Барзола — $ 31 000.
Ислам Мамедов заработал $ 80 000, а его соперник Ник Браун — $ 24 000.
Джей Джей Уилсон заработал $ 70 000, а его соперник Владимир Токов — $ 23 000.
Халид Муртазалиев заработал $ 40 000, а его соперник Хаджимурат Бестаев — $ 13 000.
Сумико Инаба заработала $ 24 000, а ее соперница Надин Мандио — $ 3 000.
Вебер Алмейда заработал $ 36 000, а его соперник Райан Лилли — $ 5 000.
Лэнс Гибсон заработал $ 30 000, а его соперник Доминик Кларк — $ 7 000.
Си Джей Гамильтон заработал $ 30 000, а его соперник Ричард Паленси — $ 15 000.
Бобби Серонио заработал $ 6 000, а его соперник Мигель Пеймберт — $ 3 000.