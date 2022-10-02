Раскрыты гонорары бойцов Bellator 286

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала отчет о заработной плате бойцов, выступавших на Bellator 286. Тем не менее в отчете не указаны спонсорские доходы бойцов, поэтому бойцы должны получить еще больше денег.

Самым высокооплачиваемым бойцом турнира стал действующий чемпион в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5).

Патрисио Фрейре заработал $ 150 000 + $ 150 000 бонусом за победу, а его соперник Адам Борич — $ 100 000.

Эй Джей Макки заработал $ 100 000 + $ 100 000 бонусом, а его соперник Спайк Карлайл — $ 50 000.

Джереми Кеннеди заработал $ 110 000, а его соперник Аарон Пико — $ 100 000.

Хуан Арчулета заработал $ 100 000, а его соперник Энрике Барзола — $ 31 000.

Ислам Мамедов заработал $ 80 000, а его соперник Ник Браун — $ 24 000.

Джей Джей Уилсон заработал $ 70 000, а его соперник Владимир Токов — $ 23 000.

Халид Муртазалиев заработал $ 40 000, а его соперник Хаджимурат Бестаев — $ 13 000.

Сумико Инаба заработала $ 24 000, а ее соперница Надин Мандио — $ 3 000.

Вебер Алмейда заработал $ 36 000, а его соперник Райан Лилли — $ 5 000.

Лэнс Гибсон заработал $ 30 000, а его соперник Доминик Кларк — $ 7 000.

Си Джей Гамильтон заработал $ 30 000, а его соперник Ричард Паленси — $ 15 000.

Бобби Серонио заработал $ 6 000, а его соперник Мигель Пеймберт — $ 3 000.