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Сегодня, 09:36

Расул Магомедалиев уверен, что Минеев нокаутирует Штыркова

Давид Хачатрян
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Тренер действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) Расул Магомедалиев заявил, что ему был бы интересен бой Минеева с Иваном Штырковым (21-2). Об этом Магомедалиев рассказал в интервью «СЭ».

— Вариант в лице Ивана Штыркова? Хотели бы, чтобы они закрыли давнюю историю.

— Вообще без проблем.

—Как бы вы оценили шансы бойцов на победу?

— Иван — непростой боец, физически очень крепкий, но у него топливо быстро заканчивается. Если и делать их поединок, то хочу, чтобы он был пятираундовый, чтобы случился красивый нокаут во втором или третьем раунде. При всем уважении к Штыркову.

Минеев в прошлом бою по MMA победил Магомеда Исмаилова (18-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 16 октября 2021-го в Москве.

Владимир Минеев
Иван Штырков
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