Расул Магомедов дебютирует в профессиональном MMA в июне

Российский самбист и борец вольного стиля Расул Магомедов, который является одним из немногих, кто победил Кайла Снайдера, дебютирует в профессиональном MMA в июне в лиге Brave CF. Он подерется с Мохамедом Хишамом Баракой (1-0) на Brave CF 72 в Бахрейне 23 июня, сообщает MMA Fighting.

«Моя любительская карьера очень помогла мне. После сотен боев в борьбе и самбо я не чувствовал давления в ММА», — сказал Магомедов MMA Fighting.

Магомедов одержал 13 побед в любительском MMA в период с 2021 по 2023 год и завоевал два титула чемпиона мира по версии IMMAF в тяжелом весе.