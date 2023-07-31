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Сегодня, 14:36

Расул Мирзаев: «Лахма убежал как шакал. Есть желание его сравнять с асфальтом»

Давид Хачатрян
Расул Мирзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец Расул Мирзаев (18-4) в интервью журналистам заявил, что хочет, чтобы Камиль «Лахма» Аллахвердиев испытал то, что он ощутил в 2016 году, когда Аллахвердиев с друзьями избил его.

«Я не обращаю внимание на псов, которые гавкают на расстоянии, он убежал как шакал и рекомендует себя как мужчину, но я считаю, что это не признак мужчины. Это признак пса, который просто бежит.
История про 30 миллионов — фантастика на третьем этаже. [Ему] нужно раскачивать, за что-то зацепиться, привлечь внимание публики. Было желание его сравнять с асфальтом, до сих пор есть. Ему просто нужно приехать сюда. Я жду, готов даже красную дорожку ему постелить.
Я хочу [чтобы он] получил то, что я испытал. Я прошел через ад. Я хочу, чтобы он тоже через маленький ад прошел, испытал то, что я ощутил. Время все расставит. Я их звал 2 на 1, они убежали. Он говорит одно, а по сути все по-другому.
Я с такими псами не общаюсь, просто дайте мне его в руки. О чем мне с ним разговаривать? Я с такими даунами не вижу смысла общаться, он ведет себя как даун и общается как даун. Он раз 50 записывал этот ролик. Спросите у него, сколько он репетировал.
Как я отреагировал на конфликт Лахмы и Камила [Гаджиева]? Камил — мой родной, и будет им всегда. Он [Лахма] — пешка, пес чей-то. Пусть там сидит на месте».

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

Мирзаев следующий бой проведет против Искандара Зияева на турнире Pravda boxing, который состоится 4 августа в Москве.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Камиль Аллахвердиев. 7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

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