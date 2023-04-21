Мирзаев: «Павлович готов бороться за титул UFC»

Боец ММА Расул Мирзаев высказался о шансах российского спортсмена Сергея Павловича стать чемпионом UFC.

«Павловича я знаю давно, с самого начала его карьеры и могу сказать, что он готов бороться за титул UFC. Он очень честный, добродушный и порядочный русский богатырь. С тех пор он стал только сильнее. Теперь он более массивный, набрал физики и стал очень сильно бьющий боец. В этом его главный козырь в бою с Кертисом Блейдсом», — приводит слова Мирзаева MMA.Metaratings.ru.

23 апреля в главном событии турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе (США) Сергей Павлович проведет поединок против американца Кертиса Блейдса.