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ММА

Сегодня, 12:10

Расулов рассказал, что его соперником на Гран-при тяжелого веса ACA станет Корнилов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион лиги ACA в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов назвал соперника, с которым встретится в четвертьфинале Гран-при тяжелого веса.

«Я приму участие в Гран-при тяжеловесов ACA. Моим соперником будет Кирилл Корнилов. Его дали на днях. Он хорошо работает в стойке, кикбоксер, чемпион России по тайскому боксу. Двухметровый боец, придется попотеть. Он дрался с Шамилем Газиевым. По этому поединку я его как раз знаю. Шамиль сказал, что у Кирилла сильные удары, и он хорошо работает на отходе. Похвалил стойку», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Корнилова 14 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. 36-летний Расулов одержал в смешанных единоборствах 22 победы и потерпел восемь поражений. Он был чемпионом ACB и ACA в тяжелом весе.

В других парах Гран-при выступят Алихан Вахаев и Евгений Гончаров, Мухумат Вахаев и Франсимар Барросо, а также Тони Джонсон и Адам Богатырев. Все поединки тяжеловесов за исключением последнего пройдут 17 марта. Богатырев и Джонсон встретятся 9 марта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-aca-rasulov-i-kirill-kornilov-sostavili-poslednyuyu-paru-v-gran-pri-tyazhelogo-vesa-226394/
ММА
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