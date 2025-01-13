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Сегодня, 16:30

Расулов: «В ММА любой колхозник может ударить и попасть. Так-то вижу только победу Немкова»

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов рассказал, что уверен в победе россиянина Вадима Немкова над американцем Тимоти Джонсоном.

«Джонсон ничем не сможет озадачить Немкова. Вадим — человек-пахарь. Я был у них в лагере один раз. Помню напор этих ребят и то, как они живут боями. Немков победит. Надеюсь, что Вадим не испытает проблем. Но в ММА любой колхозник может ударить и попасть. Так-то вижу только победу Немкова», — сказал Расулов MMA.Metaratings.ru.

25 января в рамках турнира PFL Road To Dubai: Champions Series состоится поединок между российским бойцом Вадимом Немковым и американцем Тимоти Джонсоном.

Последний раз Немков выходил в клетку в феврале 2024 года, одержав победу над Бруно Каппелоццей на турнире PFL vs Bellator. Он победил удушающим приемом во втором раунде. В послужном списке Немкова — 17 побед и два поражения, один бой признан несостоявшимся.

Тимоти Джонсон дрался в последний раз в августе 2024 года на турнире PFL 7, где проиграл Денису Гольцову техническим нокаутом в первом раунде. У американского бойца 18 побед и десять поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
Салимгерей Расулов
Тимоти Джонсон
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