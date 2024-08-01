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Сегодня, 06:37

Райан Гарсия: «Я сразился бы с Конором на голых кулаках»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (24-1) заявил, что готов подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) по правилам кулачного боя и с чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) по MMA.

«Я бы сразился с... как его там? Шон О'Мэлли? И с Конором Макгрегором по правилам кулачного боя. Да, это вполне вероятно. Я умею бороться и делать многое другое, о чем люди даже не догадываются. Так что да, я бы подрался. Я бы снес радужные волосы О'Мэлли с его головы в бою по правилам MMA», — приводит слова Гарсии MMA Fighting.

Гарсия в прошлом бою победил чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Гарсии на вещество остарин.

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