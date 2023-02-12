Реакция бойцов ММА на победу Махачева над Волкановски: «Ислам, снимаю шляпу!»

Сегодня, 09:46
Бойцы ММА прокомментировали в соцсетях первую защиту титула Ислама Махачева (24-1) в легком весе в бою против чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-2).
Нейт Диас: «Ислам получил по заднице. Поздравляю, Волкановски»
Марлон Вера: «Я думал, что Волк победил»
Диллон Дэнис: «Александр Волкановски — новый чемпион UFC в легком весе»
Даниэль Кормье: «3-2. Волк ничего сегодня не потерял. Он боролся лучше, чем мы думали перед боем. Он никому не уступает в мире. Отличный бой»
Мохаммед Мокаев: «Ислам, поздравляю, чемп!»
Кевин Ли: «Поздравляю, Ислам! Ты первый номер. Снимаю шляпу»
Генри Сехудо: «Это был один из самых конкурентных поединков в истории спорта»
Мераб Двалишвили: «Воу, Алекс, отличный бой! Я не ожидал такого»
Рафаэль Физиев: «Отличный бой на высоком уровне»
Дэвин Хейни (абсолютный чемпион мира в легком весе по боксу): «Поздравляю, Ислам! Альхамдулиллах»
Белал Мухаммад: «Хочу увидеть реванш как можно скорее»
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.