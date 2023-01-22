Реакция бойцов на победу Джамала Хилла над Гловером Тейшейрой на UFC 283

Бойцы UFC высоко оценили поединок Джамала Хилла (12-1) и Гловера Тейшейры (33-9) на UFC 283. Своими впечатлениями от боя они поделились в Twitter.

Рафаэль Физиев: «Мои поздравления, чемпион»

Иржи Прохазка: «Поздравляю. Я иду!»

Ислам Махачев: «Гловер — я твой фанат»

Джастин Гэтжи: «Чертовски интересный путь у Джамала. Наверное, нет лучшего чувства, чем-то, что сейчас испытывает он и его семья»

Джон Джонс: «Мои поздравления, Хилл!»

Стивен Томпсон: «Какой бой... не думаю, что кто-то предполагал, что бой пройдет всю дистанцию. Это было великолепно. Это особенный момент для Хилла»

Марлон Вера: «Хилл — настоящий гангстер»

Крис Кертис: «Это было безумие! Удивительный бой!»

Дерек Брансон: «Хилл выиграл. Впечатляющая победа. У Гловера была блестящая карьера! Спасибо, легенда»

Брайан Ортега: «Потрясающее главное событие!»

Майкл Биспинг: «Мои поздравления, Джамал. Потрясающая победа над легендарным Гловером Тейшейрой. Невероятный бой»

Майкл Кьеса: «Джамал Хилл — сила, с которой придется считаться. Сенсационное выступление. У Глолвера огромное сердце. Что за бой!»

Генри Сехудо: «Гловер, это чертовски впечатляюще! Мои поздравления, Хилл»

Хилл победил Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.