Реакция бойцов на победу Гэтжи над Физиевым на UFC 286: «Джастин — зверь!»

Профессиональные бойцы прокомментировали зрелищный поединок, который состоялся в со-главном событии UFC 286 между третьим номером рейтинга в легком весе Джастином Гэтжи (24-4) и шестым номером рейтинга Рафаэлем Физиевым (12-2).

Ислам Махачев: «Безостановочный экшен»

Майкл Чендлер: «Гэтжи пока что справляется с Физиевым, как мы и предполагали»

Рафаэль дос Аньос: «Какой бой! У обоих бойцов высокий уровень ударки»

Коди Гарбрандт: «Воины!»

Джамаал Хилл: «Спасибо, господа, что не разочаровали»

Терранс Маккинни: «Бой ночи, эти дикари должны получить двойные бонусы»

Франсис Нганну: «Вот это война! Поздравляю обоих бойцов, но Гэтжи — зверь!»

Гэтжи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.