Реакция бойцов на победу Морено над Фигейредо на UFC 283

Сегодня, 10:45
Бойцы UFC поздравили нового чемпиона в наилегчайшем весе Брэндона Морено (21-6) с победой и поделились своими впечатлениями от его боя с Дейвесоном Фигейредо (21-3) в Twitter.
Даниэль Кормье: «Это был чистый удар от нового чемпиона Брэндона Морено! Сегодня он действительно превзошел Фигейредо, он был на высоте»
Дастин Порье: «Морено — зверюга»
Белал Мухаммад: «Морено — мужик»
Джастин Гэтжи: «Фигередо — самый грязный боец UFC. Чистый удар от Морено»
Брэндан Аллен: «Скоро состоится пятый бой Фигейредо и Морено»
Крис Кертис: «Так держать, брат! Я так счастлив за тебя!»
Майкл Биспинг: «Невозможно сражаться с одним глазом»
Дерек Брансон: «Хочу посмотреть, как они дерутся с другими бойцами»
Генри Сехудо: «Это ноу контест. Херб Дин, что с тобой?»
Морено победил Фигейредо техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.