Реакция бойцов на победу Оливейры над Дариушем на UFC 289

Несколько топовых бойцов UFC, в том числе чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1), прокомментировали в Twitter исход поединка между Чарльзом Оливейрой (34-9) и Бенилом Дариушем (22-5).

Белал Мухаммад: «Парень сейчас должен драться с Исламом».

Шон О'Мэлли: «Бои Чарльза так весело смотреть!»

Алджамейн Стерлинг: «Обидно за Дариуша. Он уже должен был получить бой за титул. Но поздравляю Оливейру! Он настоящий спец по досрочным победам!»

Генри Сехудо: «Поздравляю Чарльза. Если бы он мог работать над тем, чтобы вставать на ноги быстрее (как Альдо), его было бы очень трудно победить. Ислам — еще один зверь на вершине. Не заигрывается в джиу-джитсу и дерется на ногах».

Марлон Вера: «Воу! Чарльз побил всех претендентов из топ-5. Выше голову, Бенни, ты мужик».

Ландо Ванната: «Чарльз чертовски хорош».

Ислам Махачев: «Мои поздравления, Чарльз. Но все же в этой игре есть уровни».

Оливейра победил Дариуша нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289, который состоялся 11 июня (по Москве) в Ванкувере, Канада.