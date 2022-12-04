Реакция бойцов на победу Павловича над Туивасой

Бойцы, а также менеджер Али Абдель-Азиз и журналист ESPN Брэтт Окамото высоко оценили выступление Сергея Павловича (17-1) на UFC on ESPN 42 в Twitter.

Гилберт Бернс: «Уоу! Почему этот парень так обошелся с Туивасой?»

Али Абдель-Азиз — Бернсу: «Потому что он монстр».

Кай Камака: «Павлович — версия Петра Яна в тяжелом весе».

Кори Андерсон: «Хрен знает, кто в данный момент страшнее — Сергей или Франсис? У обоих в кулаках мощь! У одного сокрушительные удары ногами, у другого — доминантная борьба... Жду не дождусь этого поединка!»

Белал Мухаммад: «Этот парень победит Тайсона Фьюри в боксе».

Бретт Окамото (журналист): «Сергей внушает страх».

Али Абдель-Азиз — Окамото: «К тому же он молод. У него есть скорость, сила, подвижность. Все то, что так нужно в тяжелом весе».

Павлович победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.