Бойцы в соцсетях поблагодарили Федора Емельяненко за его блестящую карьеру

Бойцы в соцсетях поблагодарили Федора Емельяненко (40-7) за его блестящую карьеру, отметив, что выход в октагон других легенд MMA после боя с Райаном Бейдером (31-7) — это особенный момент.

Роб Фонт: «Люблю тебя, Федор! Надеюсь, у тебя будет отличная жизнь после завершения карьеры».

Мэтт Браун: «Уважение».

Рауфеон Стотс: «Черт, это было печально. Тем не менее здорово видеть, как легенды вышли поддержать Федора».

Дэн Иге: «Как круто видеть всех этих легенд рядом с Федором».

Терранс МакКинни: «Еще одна легенда завершила карьеру. Федор, ты был крут! Спасибо за все».

Саидйокуб Кахрамонов: «Федор — мужик».

Джефф Молина: «Грустно видеть, как Федор уходит в отставку в стиле Фрэнки Эдгара».

Петр Ян: «Легенда».

Ислам Махачев: «Легендарная мафия. 15 лет назад это были самые опасные люди на планете».

Александр Емельяненко: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.