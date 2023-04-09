Реакция бойцов UFC на завершение карьеры Хорхе Масвидаля

Бойцы и люди из индустрии единоборств прокомментировали решение Хорхе Масвидаля (35-17) завершить карьеру бойца.

Бен Аскрен: «Наконец-то теперь я не буду каждый раз смотреть на тот дурацкий хайлайт».

Даррен Тилл — Аскрену: «Кого из нас он нокаутировал зрелищнее?»

Алджамейн Стерлинг: «Чувак... еще один из моих самых любимых бойцов уходит из спорта. Время не щадит никого. Респект Хорхе Масвидалю! Настоящий гангстер в нашей игре. Мы будем по тебе скучать!»

Тедди Атлас: «Великая карьера. Нравится вам или нет, но он говорит то, что думает».

Майкл Чендлер: «Какое же это было удовольствие смотреть за его боями».

Джо Роган: «Масвидаль — легенда. У парня была фантастическая карьера».

Дерек Брансон: «Было бы круто, если бы в октагоне в этот момент находился Кимбо Слайс».

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.