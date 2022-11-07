Регбист и Артем Тарасов подерутся 16 декабря на TOP DOG 18

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Глава кулачной лиги Данил «Регбист» Алеев все-таки проведет до конца года бой с блогером и бойцом MMA Артемом Тарасовым 16 декабря на турнире TOP DOG 18.
Поединок состоится в формате трех раундов по две минуты по правилам бокса в MMA-перчатках. Об этом сообщил в соцсетях менеджер Артема Виталий Тарасов.
«Путь этот бой будет моим вкладом в индустрию POP MMA, — написал Виталий Тарасов. — Бессонная ночь, но дело сделано. 16 декабря TOP DOG 18».
Регбист и Тарасов должны были подраться в сентябре 2021 года, однако бой так и не состоялся.