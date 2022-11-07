Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:49

Регбист и Артем Тарасов подерутся 16 декабря на TOP DOG 18

Давид Хачатрян
Регбист и Артем Тарасов.
Фото Соцсети
Telegram Новости

Глава кулачной лиги Данил «Регбист» Алеев все-таки проведет до конца года бой с блогером и бойцом MMA Артемом Тарасовым 16 декабря на турнире TOP DOG 18.

Поединок состоится в формате трех раундов по две минуты по правилам бокса в MMA-перчатках. Об этом сообщил в соцсетях менеджер Артема Виталий Тарасов.

«Путь этот бой будет моим вкладом в индустрию POP MMA, — написал Виталий Тарасов. — Бессонная ночь, но дело сделано. 16 декабря TOP DOG 18».

Регбист и Тарасов должны были подраться в сентябре 2021 года, однако бой так и не состоялся.

Артем Тарасов
0
Читайте также
Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ян Блахович дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

На UFC Fight Night 214 мог состояться договорной бой