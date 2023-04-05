Регбист о реванше с Тарасовым: «У меня есть желание не только руками махать, но и ногами»

Глава кулачной лиги TOP DOG Данил «Регбист» Алеев заявил, что он готов принять бой с Артемом Тарасовым по правилам MMA.

«Зачем соглашаться на бой с Тарасовым по правилам MMA? Я не думаю, что Артем настолько имбовый со своим рычагом, — сказал Алеев в интервью «СЭ». — У меня есть желание не только руками махать, я бы хотел ногами что-то показать. Не думаю, что настолько я плох в борьбе, чтобы не попытаться сдержать натиск в этом плане Артема Тарасова».

Регбист победил Тарасова в главном бою на Top Dog 18 единогласным решением судей. Бой состоялся в декабре 2022-го.