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Сегодня, 16:08

Рэнди Кутюр: «Федор — великий пример того, как должен выглядеть мастер боевых искусств»

Давид Хачатрян
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Член Зала славы UFC, экс-чемпион лиги в полутяжелом и тяжелом весе Рэнди Кутюр (19-11) сообщил, что он не жалеет, что его бой с Федором Емельяненко (40-6) так и не состоялся.

«Федор — великий пример того, как должен выглядеть мастер боевых искусств. Я не жалею, что наш бой так и не состоялся. Да, в свое время я хотел с ним подраться, но я смирился с тем, что этого никогда не произойдет. Нужно двигаться дальше», — сказал Кутюр Cageside Press.

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
ММА
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